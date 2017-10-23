Пострадал его друг.

Утром 22 октября в Тюмени на улице Малыгина столкнулись Hyundai и Kia.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал 14-летний водитель Hyundai. Школьник превысил скорость и не вписался в поворот. Пострадал его 13-летний пассажир - у мальчика выбит зуб.

Как выяснилось, юный виновник аварии стащил у родителей ключи от машины и поехал кататься с друзьями. В ближайшее время в школе, которую посещает подросток, автоинспекторы проведут занятие с детьми и родительское собрание. Материалы по факту аварии направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.