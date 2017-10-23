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Парапланерист из Екатеринбурга разбился насмерть в горах ИндииСегодня в 14:33

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Погода была нелетной.

В Индии погиб екатеринбуржец Николай Рябков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, член Общественной палаты уральской столицы Алексей Беззуб. "Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом, соболезнования родным", - написал общественник.

Трагедия произошла 19 октября в горах на севере Индии, сообщает "Уралинформбюро". Рябков разбился, совершая полет на параплане. Мужчина был опытным пилотом, но, как сообщается на форуме парапланеристов, погода в тот день была нелетной.

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