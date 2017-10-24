Проводится проверка.

В Красноярске во время выполнения прыжков на батуте погиб 54-летний мужчина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Трагедия произошла 22 октября 2017 года в ТРЦ "Планета". По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел в развлекательный комплекс "Мегалэнд". Выполняя на батуте акробатические трюки, сибиряк неудачно упал и сломал позвоночник. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Позднее стала известна личность погибшего. Им оказался 54-летний депутат Туруханского районного совета V созыва Сергей Попович. Информацию об этом подтвердили его коллеги.

Как сообщают местные СМИ, мужчина неудачно прыгнул в поролоновую яму. После того, как стало известно о его смерти, всех посетителей развлекательного комплекса эвакуировали, а тело вынесли через черный ход. Отмечается также, что посетители и раньше получали на батуте ушибы и травмы, однако смертельный исход зарегистрирован впервые.