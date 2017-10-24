В гараже.

В Нижневартовске в одном из гаражей ГСК "Лада" обнаружили тела супругов 27 и 24 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Признаков насильственной смерти на телах молодых людей не было. В гараже следователи обнаружили газовый баллон. По предварительным данным, супружеская пара могла отравиться газом. Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.