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В Югре супруги отравились газом23 октября в 19:10

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В гараже.

В Нижневартовске в одном из гаражей ГСК "Лада" обнаружили тела супругов 27 и 24 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Признаков насильственной смерти на телах молодых людей не было. В гараже следователи обнаружили газовый баллон. По предварительным данным, супружеская пара могла отравиться газом. Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

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