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Трое юношей напали на кассира "Пятерочки" в Екатеринбурге23 октября в 18:34

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Пострадал один из покупателей.

23 октября 2017 года около 17.30 троица молодых людей напала в Екатеринбурге на продавца-кассира. Происшествие случилось в магазине "Пятерочка" на пересечении улиц Бардина и Ясная.

Как сообщили "Уралинформбюро" очевидцы, трое молодых людей хотели приобрести спиртное, но денег на покупку у них не хватило. Тогда один из них решил пронести бутылки мимо кассы, но сотрудница магазина преградила ему дорогу, завязалась потасовка. В ходе конфликта кто-то из юношей распылил газ из баллончика.

Один из мужчин-покупателей попытался заступиться за кассира, но получил сильный удар. Хулиганы же скрылись вместе с бутылками.

В пресс-службе городского УМВД "Уралинформбюро" рассказали, что соответствующего обращения в полицию не поступало.

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