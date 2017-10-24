Он был нетрезв.

Днем 23 октября в одном из подразделений Росгвардии, размещенном в чеченской станице Шелковская, старший лейтенант расстрелял четверых сослуживцев и был ликвидирован. По факту массового убийства Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. В часть также направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, передает "Уралинформбюро".

Открывший огонь росгвардеец был недоволен тем, что его решили уволить, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, лейтенант выпил, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к офицеру, который принял решение об его увольнении. Первым погиб командир взвода, который пытался его остановить. Затем были расстреляны еще трое рядовых бойцов. Лейтенанта ликвидировала прибывшая на место ЧП группа спецназа Росгвардии.