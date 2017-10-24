"Он грубо нарушил требования безопасности".

На полигоне Алагяз в Армении российский военнослужащий случайно застрелил сослуживца и покончил с собой. ЧП случилось 23 октября при сдаче оружия после проведения занятий.

В официальном сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) подчеркивается, что "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности", передает "Уралинформбюро". Он произвел непроизвольный выстрел, смертельно ранив другого контрактника, а затем, "испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца", покончил с собой.

На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа.



"В российской воинской части в Армении нередко возникают ЧП с участием как срочников, так и контрактников. Один только случай с расстрелом семьи Аветисян чего стоит, - рассказал "Уралинформбюро" бывший командир отделения, служивший в Гюмри. - Проблема в том, что там запрещены увольнительные в город - солдаты в течение нескольких месяцев по сути "варятся" в собственном соку. Контрактникам, конечно, проще, но тут уже вопрос дисциплины, которая, скажем прямо, там прихрамывает".

По словам собеседника агентства, пожелавшего остаться неназванным, нередки в Гюмри и случаи неуставных взаимоотношений, однако они зачастую замалчиваются - сами потерпевшие не желают докладывать об этом руководству, поскольку расследование может длиться недели и месяцы, а это значит, что возвращение домой может значительно затянуться.

Стоит напомнить, что 23 октября трагедия произошла также в одном из подразделений Росгвардии в Чечне. Росгвардеец расстрелял четверых своих сослуживцев и был ликвидирован. По данным СМИ, на преступление он пошел из-за недовольства предстоящим увольнением.

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