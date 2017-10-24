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В Екатеринбурге на стоянке сгорели два грузовикаСегодня в 08:46

  • Текст

И техническая будка.

Вечером 23 октября в Екатеринбурге на улице Техническая, 24а сгорели два грузовика и будка автостоянки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", огонь охватил 50 "квадратов". На месте работали две единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

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