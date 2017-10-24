В разгар вечеринки.

В американском городе Тринити (штат Флорида) погиб годовалый россиянин, пишут федеральные СМИ.

Трагедия произошла вечером 21 октября 2017 года. Семья россиян находилась в гостях у родственников, где была вечеринка по случаю дня рождения. Спустя некоторое время родители заметили отсутствие малыша. Мальчика нашли без сознания в джакузи рядом с бассейном.

Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось, передает "Уралинформбюро".