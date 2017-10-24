Под Артями ВАЗ насмерть сбил пешеходаСегодня в 10:57
- Текст
Который стоял на дороге.
Вечером 23 октября на 26-м километре автодороги Манчаж - Свердловское 25-летний водитель ВАЗ-2115 наехал на мужчину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 41-летний пешеход находился на проезжей части без цели перехода. Он скончался на месте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:16
Индустриальный парк ММК расширяет список резидентов
Созданы все условия для эффективного бизнеса.Сегодня в 12:10
Работница кондитерской фабрики "Славянка" заживо сварилась в карамели
Проходит проверка.Сегодня в 11:56
Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки доставили в Россию
Бортом AirFrance.Сегодня в 11:44
Табакова и Меньшикова заподозрили в бюджетных махинациях
В списке также - Бабкина и Райкин.Сегодня в 11:41
Молодой южноуралец погиб в лобовом ДТП
На трассе.Сегодня в 11:40
Аргентинка сняла на видео "игры" сына с молнией
Мальчик чудом избежал ожогов.Сегодня в 11:14
Южноуральца отправили за решетку за "минирование" полиции Копейска
На 1,5 года.Сегодня в 11:02
Свердловские депутаты подняли "цены" за парковку на газонах
И взялись за собаководов.Сегодня в 10:57
Под Артями ВАЗ насмерть сбил пешехода
Который стоял на дороге.Сегодня в 10:56
Копейчанина будут судить за убийство 4-месячного сына
Он бросил труп в железнодорожный полувагон.Сегодня в 10:39
МУГИСО и Ельцин-Центр разыграют "многоходовочку" на десятки миллионов
Помещения учреждения достанутся области.Сегодня в 10:28
Кыргызстанца будут судить за подготовку теракта
В Москве.Сегодня в 10:28
ММК поблагодарили за 1000 подаренных детям деревьев
И оздоровление городской среды.Сегодня в 10:27
Новиков слукавил о снятии ареста с земель "Бухты Квинс"
Нечаянно?Сегодня в 10:19
В ЯНАО поймали подозреваемого в убийстве
Он забил сожительницу.
Главные новости
- Сегодня в 12:10Работница кондитерской фабрики "Славянка" заживо сварилась в карамели
- Сегодня в 11:44Табакова и Меньшикова заподозрили в бюджетных махинациях
- Сегодня в 10:39МУГИСО и Ельцин-Центр разыграют "многоходовочку" на десятки миллионов
- Сегодня в 10:27Новиков слукавил о снятии ареста с земель "Бухты Квинс"
- Сегодня в 09:17Открытие Макаровского моста отложили
Аналитика
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.