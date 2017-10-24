На трассе.

23 октября 2017 года на 286-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2108 и Lada Kalina.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 20-летний водитель "восьмерки". По предварительным данным, он не справился с управлением. Молодой человек скончался на месте.