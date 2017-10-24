×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Работница кондитерской фабрики "Славянка" заживо сварилась в карамелиСегодня в 12:10

  • Текст

Проходит проверка.

Работница кондитерской фабрики "Славянка", расположенной в Старом Осколе, погибла на рабочем месте. Женщина упала в емкость с раскаленной карамелью и буквально сварилась заживо, сообщает Go31.ru.

По данным портала, погибшей сотруднице было 36 лет. Также сообщается, что это уже третий трагический случай, произошедший на фабрике в 2017 году.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на предприятие наведались и сотрудники трудинспекции, передает "Уралинформбюро".

Группа компаний "Славянка" - один из крупнейших российских холдингов, который производит конфеты "Степ", "Белочка", "Мишка на Севере", "Маленькое Чудо", "Лёвушка" и другие.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×