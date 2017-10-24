Проходит проверка.

Работница кондитерской фабрики "Славянка", расположенной в Старом Осколе, погибла на рабочем месте. Женщина упала в емкость с раскаленной карамелью и буквально сварилась заживо, сообщает Go31.ru.

По данным портала, погибшей сотруднице было 36 лет. Также сообщается, что это уже третий трагический случай, произошедший на фабрике в 2017 году.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на предприятие наведались и сотрудники трудинспекции, передает "Уралинформбюро".

Группа компаний "Славянка" - один из крупнейших российских холдингов, который производит конфеты "Степ", "Белочка", "Мишка на Севере", "Маленькое Чудо", "Лёвушка" и другие.