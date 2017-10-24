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Жителя Алма-Аты за одну ночь сбила иномарка и переехал автобусСегодня в 12:40

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Мужчина скончался.

Дважды за одну ночь попал под колеса житель Алма-Аты. Мужчину сбила иномарка, когда он перебегал дорогу в неположенном месте, а затем переехал автобус.

Как пишет Tengrinews, авария произошла 23 октября на улице Лавренева ниже Вазовского кольца. Автомобиль Volkswagen Polo не успел затормозить и сбил мужчину, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

Водитель ехавшего следом автобуса не заметил, что на дороге кто-то лежит. Тело алмаатинца протащило около 5 метров от места первого ДТП, передает "Уралинформбюро". Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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