Мужчина скончался.

Дважды за одну ночь попал под колеса житель Алма-Аты. Мужчину сбила иномарка, когда он перебегал дорогу в неположенном месте, а затем переехал автобус.

Как пишет Tengrinews, авария произошла 23 октября на улице Лавренева ниже Вазовского кольца. Автомобиль Volkswagen Polo не успел затормозить и сбил мужчину, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

Водитель ехавшего следом автобуса не заметил, что на дороге кто-то лежит. Тело алмаатинца протащило около 5 метров от места первого ДТП, передает "Уралинформбюро". Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.