В центре Карабаша прогремел взрывСегодня в 12:42
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На парковке.
23 октября 2017 года в Карабаше на охраняемой парковке произошел взрыв. По некоторым данным, рванула граната. Четыре машины получили повреждения.
В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области сообщили "Уралинформбюро", что на место выезжали сотрудники ведомства. От подробностей собеседница агентства воздержалась, сославшись на то, что проверку проводит региональное ГУ МВД.
Дозвониться до пресс-службы полицейского главка на момент публикации новости не удалось.
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