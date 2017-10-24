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В Кургане автобус протаранил остановкуСегодня в 13:42

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Пострадала девушка.

Утром 24 октября в курганском поселке Рябково рейсовый ПАЗ врезался в остановочный комплекс. Под автобусом оказались два человека: мужчина сразу встал и ушел, а девушке вызвали скорую, передает "Уралинформбюро".


Фото: "Типичный Курган"/"ВКонтакте"

Скорее всего, машину занесло на гололеде - в городе выпал снег и перед остановкой образовался накат.

Очевидцы делятся увиденным в группе "Типичный Курган" соцсети "ВКонтакте": "...у меня сын в школу поехал.И стоял этот автобус ждал.Водитель не смог затормозить,снес железную балку от остановки,которая упала на девушку,прямо на голову и она упала.Народ прыгал в стороны.Сын за остановку успел прыгнуть.Девушку сразу в Пазик посадили,ждать скорую.У Пазика лобовуха в трещинах" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Для вызволения автобуса вызвали пожарный наряд.

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