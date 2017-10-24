В аэропорту Китая.

В аэропорту китайского города Шэньчжэнь бортпроводница авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета, когда тот начал взлетать, сообщает South China Morning Post. По данным издания, стюардесса пыталась в одиночку закрыть дверь лайнера, хотя по инструкции этим должны заниматься два члена экипажа.

Как рассказали сотрудники воздушной гавани, женщину, лежащую на взлетно-посадочной полосе нашел механик, который готовил другие лайнеры к вылету, передает "Уралинформбюро".

Упавшая с трехметровой высоты стюардесса с переломами и ушибами была госпитализирована в одну из клиник города. Из-за инцидента вылет самолета China Eastern Airlines был задержан на 2 часа.