2 женщины и 2 ребенка госпитализированы.

В городе Покачи 24 октября около 18.00 водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на пешеходном переходе сбил четырех человек. Авария произошла у остановки общественного транспорта на улице Таежная, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Югре.

Мужчина бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Вскоре 35-летний подозреваемый был задержан.

Пострадавшие, 26-летняя и 30-летняя женщины и двое трехлетних детей, госпитализированы в тяжелом состоянии.



Фото: 86.мвд.рф