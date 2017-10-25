Огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.

В ночь на 25 октября при пожаре в жилом доме в Серове погибли пять человек. Под завалами сгоревшего здания обнаружены тела двух 70-летних, 31-летней женщины и двух дочерей последней 11 и 2 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пожар произошел около 3 часов ночи. "В течение 9 минут после вызова огнеборцы прибыли к месту вызова на улицу Сосьвинскую. К этому моменту уже открытым пламенем горела входная группа и кровля жилого дома, деревянные конструкции способствовали быстрому распространению огня", – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На пожар прибыли 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Из огня пожарные вынесли на руках пятерых человек. Еще 8 – смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия спасателей. Справиться с огнем удалось за 40 минут. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Жильцы пострадавшего от пожара дома временно разместились у родственников. Вопрос обеспечения их жильем рассмотрит администрации Серовского городского округа.

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела взяла на контроль серовская городская прокуратура. По предварительной информации, пожар начался с крыльца из-за неосторожного обращения с огнем. Накануне хозяйка квартиры №1 и ее знакомая курили на крыльце и распивали спиртные напитки.