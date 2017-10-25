Возбуждено уголовное дело.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели гражданина Колумбии по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ранее иностранец получил травму в фитнес-клубе. Его доставили в больницу, где он скончался 16 октября 2017 года.

По данным местных СМИ, колумбиец занимался бодибилдингом. Он делал себе инъекции анаболиков и занес инфекцию, из-за которой распухла рука и начали отказывать внутренние органы.

В настоящее время следователи проводят выемку медицинских документов. Допрашиваются очевидцы.