У него могли быть сообщники.

В Прикамье вблизи села Буб погиб 27-летний мужчина при попытке хищения провода с ЛЭП. Ранее он дважды был судим за кражи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Пермэнерго", охотник за цветным металлом попал под высокое напряжение и его убило током.

Не исключено, что у погибшего были сообщники, их личности устанавливаются. Энергетическая компания подала заявление в правоохранительные органы.