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В лесу на северо-западе Екатеринбурга нашли тело 18-летнего юношиСегодня в 12:14

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Пропавшего 2 недели назад.

24 октября 2017 года в Екатеринбурге на Семи Ключах нашли тело 18-летнего молодого человека, который пропал 2 недели назад. Информацию об этом разместили в группе поискового отряда "Лиза Алерт".

Молодой человек вышел из дома 11 октября. Он направлялся в психбольницу на Уралмаш, но до лечебного учреждения не доехал. По предварительным данным, он совершил суицид.

"Подобные факты оставим без комментариев", - сказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

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