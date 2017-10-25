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Пресс для макулатуры оторвал киргизу руки и головуСегодня в 13:06

  • Текст

Раздавив его.

Гражданина Кыргызстана, работающего на производственно-заготовительном предприятии вторресурсов "Экопресс" в Москве, насмерть раздавил пресс переработки макулатуры.

Никто точно не знает, что именно случилось: очевидцы только услышали крик. Предположительно, 28-летний погибший зацепился за проволоки, которые обматывают тюки с макулатурой, передает "Уралинформбюро". Иностранцу оторвало руки и голову. Инцидент произошел 23 октября около 15.30, а вытащить тело смогли только в 20.00.

Сейчас трудовая инспекция изучается документы предприятия. Вероятно, что дело квалифицируют как несчастный случай, пишет "МК".

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