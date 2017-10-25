Не хотел становиться отцом.

21-летний студент Пенсильванского колледжа Теофилус Вашингтон едва не отправил на тот свет беременную подругу, напоив ее отбеливателем. Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство, пишет New York Post.

Инцидент произошел в комнате молодого человека в общежитии. Теофилус дал своей подруге, находящейся на втором месяце беременности, бутылку с водой, куда добавил химическое вещество.

Сделав несколько глотков, девушка почувствовала жжение в горле и тошноту. Прибывшие на место медики сумели спасти пострадавшую и ее будущего ребенка. В настоящее время американка чувствует себя хорошо.

На допросе Теофилус сознался, что налил отбеливатель в воду потому, что не хотел становиться отцом, передает "Уралинформбюро".