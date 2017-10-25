×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Темнокожий американец напоил беременную подругу отбеливателемСегодня в 13:09

  • Текст

Не хотел становиться отцом.

21-летний студент Пенсильванского колледжа Теофилус Вашингтон едва не отправил на тот свет беременную подругу, напоив ее отбеливателем. Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство, пишет New York Post.

Инцидент произошел в комнате молодого человека в общежитии. Теофилус дал своей подруге, находящейся на втором месяце беременности, бутылку с водой, куда добавил химическое вещество.

Сделав несколько глотков, девушка почувствовала жжение в горле и тошноту. Прибывшие на место медики сумели спасти пострадавшую и ее будущего ребенка. В настоящее время американка чувствует себя хорошо.

На допросе Теофилус сознался, что налил отбеливатель в воду потому, что не хотел становиться отцом, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×