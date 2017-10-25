Серьезно пострадала женщина.

Вечером 24 октября 2017 года на 314-м километре трассы Пермь - Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фура Scania и ВАЗ-2108.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, легковушку занесло и она вылетела на встречную полосу. Серьезные травмы получила 48-летняя пассажирка ВАЗа. Женщину госпитализировали в состоянии шока с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени, переломом плеча.

Установлено, что на "восьмерке" была установлена летняя резина.