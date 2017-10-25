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Ошиблись дверью: спецназ взял штурмом не ту квартиру Сегодня в 16:47

  • Текст

Преступник был этажом выше.

Отряд специального назначения RAID во французском городе Эм взял штурмом не ту квартиру: бойцы взорвали дверь, ворвались в помещение и скрутили главу добропорядочного семейства.

Как пишет издание La Voix de Nord, в квартире находились супруги и маленький ребенок. В эпицентре событий была хозяйка квартиры. Она услышала шум за дверью, посмотрела в глазок, но никого не увидела: "Я сделала шаг назад, и в этот момент дверь взорвалась. Я лишь успела добежать до комнаты, где играла моя маленькая дочка, схватить ее, закрыть ей уши и вжаться в кресло".

Осознав ошибку, спецназовцы отправились в квартиру этажом выше. Со второй попытки им удалось взять преступника, у которого обнаружили оружие и наркотики.

Глава местной полиции признал промашку и принес пострадавшей семье извинения. Супруги рассчитывают, что им возместят и материальный, и моральный ущерб.

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