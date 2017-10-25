Без отца и бабушки осталась малолетняя девочка.

В Златоусте при пожаре в квартире дома на улице Степана Разина погибли два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило 25 октября около 07.00. Из окон квартиры на третьем этаже шел густой дым, а на балконе была девочка, просившая о помощи. Командир прибывшего отделения Константин Пастухов эвакуировал ребенка с помощью трехколенной лестницы.

Огонь был ликвидирован за 3 минуты. В квартире пожарные обнаружили тело 46-летнего мужчины и пожилую женщину, отравившуюся гарным газом. Пенсионерку передали работникам скорой помощи, но она не выжила. Погибшие были отцом и бабушкой спасенной девочки.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.