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В Перми автобус протаранил столб25 октября в 19:02

  • Текст

Двое пострадавших.

Днем 25 октября 2017 года в Перми на улице Революции автобус врезался в столб. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю, водитель не справился с управлением. Пострадали две пассажирки. Насколько серьезные травмы у женщин не уточняется.

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