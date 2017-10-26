Он арестован.

В отношении водителя, сбившего в городе Покачи четырех человек на "зебре", возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского УМВД.

Авария произошла вечером 24 октября 2017 года. 34-летний водитель Kia Rio наехал на двух женщин и двух трехлетних детей. Всех четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. С места происшествия нарушитель скрылся.

Вскоре виновника задержали. Как оказалось, он был пьян. В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее по теме:

Югорчанин сбил четырех человек на "зебре" и скрылся