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Сбившему четырех человек на "зебре" югорчанину грозит 4 года колонии25 октября в 19:27

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Он арестован.

В отношении водителя, сбившего в городе Покачи четырех человек на "зебре", возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского УМВД.

Авария произошла вечером 24 октября 2017 года. 34-летний водитель Kia Rio наехал на двух женщин и двух трехлетних детей. Всех четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. С места происшествия нарушитель скрылся.

Вскоре виновника задержали. Как оказалось, он был пьян. В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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Югорчанин сбил четырех человек на "зебре" и скрылся

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