В котором пострадал подросток.

Полиция задержала жителя села Бродокалмак (Красноармейский район), который сбил 15-летнего подростка на "зебре". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла еще 21 октября. Водитель с места происшествия скрылся. Школьника госпитализировали в детскую больницу Челябинска.

Спустя некоторое время была задержана 50-летняя владелица автомобиля. Она дала признательные показания. Однако при дальнейшей работе с подозреваемой выяснилось, что она покрывала своего супруга. Именно он управлял авто в момент ДТП.