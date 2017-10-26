Они были дома одни.

Вечером 25 октября 2017 года в Екатеринбурге в переулке Книжном загорелся частный дом. Во время тушения спасатели эвакуировали двух мальчиков 2 и 4 лет. Спустя некоторое время дети скончались от отравления угарным газом.

По данным следствия, мальчики были дома одни. Их мать отлучилась к родственникам. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.

В настоящее время выясняется причина возгорания.