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В Волгограде в школьном туалете нашли труп восьмиклассника25 октября в 20:06

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С ножевым ранением.

25 октября 2017 года в Волгограде в туалете одной из школ нашли труп 14-летнего школьника. На теле восьмиклассника было ножевое ранение в область сердца.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, нож со следами крови следователи обнаружили на улице около школы. В настоящее время опрашиваются очевидцы.

По данным ряда СМИ, это был несчастный случай. Якобы подросток играл с ножом, поранился и потерял сознание. Смерть наступила от кровопотери.

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