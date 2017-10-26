С ножевым ранением.

25 октября 2017 года в Волгограде в туалете одной из школ нашли труп 14-летнего школьника. На теле восьмиклассника было ножевое ранение в область сердца.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, нож со следами крови следователи обнаружили на улице около школы. В настоящее время опрашиваются очевидцы.

По данным ряда СМИ, это был несчастный случай. Якобы подросток играл с ножом, поранился и потерял сознание. Смерть наступила от кровопотери.