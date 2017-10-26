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В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной радыСегодня в 08:14

  • Текст

Его охранник погиб.

Вечером 25 октября в Киеве у здания телеканала "Эспрессо ТВ" на улице Адама Мицкевича прогремел взрыв. Пострадали пять человек, среди которых депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Охранник парламентария скончался в больнице, сообщается на официальной странице МВД страны в соцсети Facеbook.

МВД Украины объявило случившееся терактом. Расследованием происшествия займется Служба безопасности Украины, передает "Уралинформбюро".

Пресс-служба депутата сообщила о том, что Мосийчук пришел в себя после операции, его состояние оценивается как средней тяжести.


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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