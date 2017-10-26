Площадь пожара – 800 "квадратов".

В Тюмени 26 октября 2017 года произошел крупный пожар. Загорелась крыша дома №26 по улице Парфенова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 07.18. Произошло открытое горение кровли пятиэтажного дома на площади 800 квадратных метров.

"В тушении пожара задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются", - уточнили в ведомстве.

Известно также, что из дома эвакуированы жильцы. Информации о причинах происшествия и пострадавших пока не поступало.