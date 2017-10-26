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В Екатеринбурге ограбили "Мотив" через узкую дыруСегодня в 10:01

  • Текст

В двери.

В Екатеринбурге на улице Технической неизвестные ограбили салон связи "Мотив".

"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №10 утром 25 октября в 8.30. На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба. Владелец павильона обратился в территориальный ОВД с заявлением", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

По факту случившегося проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.

"А точно ограбили? судя по фото в такую дырку залезть зимой не поранившись и не порвать куртку очень проблемно", "Карлики работали, не иначе", "А говорили, что поймали грабителей ларьков.... Или это подражатели?", - отреагировали на сообщение местные жители в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Следует напомнить, что в сентябре 2017 года по Екатеринбургу прокатилась волна разбойных нападений на салоны сотовой связи. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из "Евросети", "Связного", "Билайна" и "МегаФона". Подозреваемых задержали 12 октября. Ими оказались четверо молодых людей, среди которых два 15-летних подростка, 17-летний юноша и 24-летний молодой человек.

Ранее по теме:
Салоны связи в Екатеринбурге грабили подростки

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