На Южном Урале 6-летняя девочка умерла на руках у медиковСегодня в 10:22
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Родители отказались от госпитализации.
В Емажелинске от пневмонии скончалась 6-летняя девочка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минздрава области.
Трагедия произошла 23 октября. Родители вызвали скорую к больной девочке. Фельдшер сказал, что ребенку требуется госпитализация, но родители написали официальный отказ. Через несколько часов девочке стало хуже. Взрослые вновь вызвали скорую. На этот раз медики настояли на госпитализации, но до больницы девочку живой уже не довезли.
По данному случаю в министерстве здравоохранения будет проводиться проверка качества оказания услуг.
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