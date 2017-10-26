Расчищают место?

Вечером 25 октября в Екатеринбурге на улице Белинского произошел крупный пожар. На площади 350 "квадратов" горели бесхозные постройки, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

На месте работали 6 единиц техники и 18 человек. Пожарные перекрыли движение на Крестинского, так как там была проложена магистральная линия.

Примечательно, что постройки горели именно в том месте, где планирует построить "золотой" автовокзал (проект девелоперов Заводовского-Погребинского, общество "Малышева, 73", - прим.ред.). Как ожидается, сооружение в форме коровьей лепешки займет 300 тысяч "квадратов" в границах улиц Белинского - Шварца - Крестинского - Объездная дорога. Весной на этой территории уже горел многоквартирный дом. Жильцы окрестных домов уверены, что трехэтажку подожгли умышленно, чтобы припугнуть людей.

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