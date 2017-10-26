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В Каслях автомобиль-"призрак" задавил женщинуСегодня в 11:34

  • Текст

Водитель скрылся.

Ранним утром 26 октября 2017 года в Каслях на улице Заветов Ильича неустановленный автомобиль сбил 55-летнюю женщину, которая шла по проезжей части во встречном направлении. Она скончалась на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, водитель с места происшествия скрылся, его ищут.

Очевидцев аварии и всех, кто владеет информацией о местонахождении водителя, просят позвонить по телефонам: 8(351)256-16-84, 02.

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