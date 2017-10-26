Еще 3 человека пострадали.

Днем 25 октября 2017 года на 164-м километре трассы Тюмень - Омск лоб в лоб столкнулись Renault Duster и Renault Logan.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 26-летний водитель Duster - житель Кунгура.

34-летняя пассажирка Logan скончалась на месте. Еще три человека получили травмы - оба водителя и 18-летний пассажир Renault Duster.