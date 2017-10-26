В Актау.

Беременная жительница Актау вспорола себе живот. По словам медиков, женщину доставили с "запахом алкоголя", передает "Уралинформбюро".

Пациентку со сквозным ранением стенки желудка госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Завотделением общей и видеоэндоскопической хирургии больницы Талгат Мукантаев считает, что она находилась на 17-18 неделе беременности.

"Рана ушита. Состояние средней тяжести, находится в отделении. Дышит самостоятельно", – цитирует врача Tengrinews.

Со слов пациентки, она живет в третьем микрорайоне Актау.