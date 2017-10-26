Женщины.

В ночь на 26 октября 2017 года в Карпинске в затопленный карьер съехал Ford Focus. Находившаяся за рулем 43-летняя женщина погибла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Тело автоледи направлено на судмедэкспертизу.