Угодив в яму.

Днем 26 октября 2016 года в Челябинске на улице Днепропетровской в районе АМЗ перевернулась бетономешалка. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

На снимках видно, что заднее колесо машины угодило в яму. По асфальту растекся цементный раствор. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Получить оперативный комментарий в ГИБДД не удалось.