Рядом с автовокзалом.

В столице Урала пожар уничтожил 2-этажный барак в районе Автовокзала. Здание находилось на улице Шмидта, 50. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, заявление поступило в 16.51. Потушить огонь пожарным удалось только в 17:58. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Видео: "Инцидент. Екатеринбург"/ vk.com

Здание было нежилое, сообщений о пострадавших нет. Сейчас пожарные разбирают завалы.