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Вечером 26 октября в Екатеринбурге на улице Билимбаевской около супермаркета "Кировский" нашли тело молодого человека.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области сообщил "Уралинформбюро", что смерть некриминальная. В настоящее время проверку проводит следственный отдел по Железнодорожному району города.

Тем временем, местные жители предполагают, что причиной гибели могли стать наркотики. "Как сказали отъехал от наркоты, я там находился, спросил у полицейских сказали, что сам умер, не убийство, сказали, что экспертиза приедет все скажет", - написал Макар Сафаров в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).