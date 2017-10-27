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Жительница Казахстана лишилась головы после трех ДТП подрядСегодня в 10:03

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На неосвещенной трассе.

На 20-м километре трассы Алма-Ата – Капшагай после трех наездов автомобилей женщине оторвало голову и несколько суставов. Как пишет Sputnik со ссылкой на очевидцев, погибшая скончалась уже после первого ДТП.

На неосвещенном участке дороги неизвестная машина сбила женщину и уехала с места аварии. Врачей вызвали очевидцы произошедшего, но скорая помощь смогла только констатировать смерть.

В то время, когда еще ждали медиков, по этой же дороге проехал Toyota Land Cruiser Prado. Поскольку было темно, водитель не заметил тело и проехал по нему. Следом в такой же ситуации оказался Mercedes-Benz W221: после его наезда на погибшую, у нее оторвало голову и несколько суставов, передает "Уралинформбюро".

Водители иномарок скрываться не стали: они дождались полицию и врачей. Личность погибшей не установлена. Над ситуацией работает областная полиция.

По словам очевидцев инцидента, днем эта женщина гуляла по трассе. Они предположили, что дама была пьяна.

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