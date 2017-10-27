Успел только позвать маму.

В Шахтинске 12-летний мальчик задохнулся, занимаясь гимнастикой на веревочной шведской стенке. По данным казахстанского издания "Новый Вестник", ребенок запутался в канатах.

Трагедия произошла 26 октября в квартире, где жила семья погибшего. Мальчик занимался спортом на любимом тренажере, на котором проводил очень много времени. Его мать была дома, но в другой комнате, передает "Уралинформбюро".

В какой-то момент школьник неудачно перевернулся: на его шее затянулась веревочная лестница. Он успел только позвать маму, чтобы помогла освободиться, и прыгнул.

Женщина не успела помочь сыну. Ей оставалось только вызвать скорую помощь и криминалистов. По словам руководителя городского отдела образования Николая Онсовича, в произошедшем не было даже намека на суицид: "трагическая случайность". Это подтвердили и специалисты.