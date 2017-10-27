×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


12-летний мальчик задохнулся на веревочном тренажереСегодня в 10:30

  • Текст

Успел только позвать маму.

В Шахтинске 12-летний мальчик задохнулся, занимаясь гимнастикой на веревочной шведской стенке. По данным казахстанского издания "Новый Вестник", ребенок запутался в канатах.

Трагедия произошла 26 октября в квартире, где жила семья погибшего. Мальчик занимался спортом на любимом тренажере, на котором проводил очень много времени. Его мать была дома, но в другой комнате, передает "Уралинформбюро".

В какой-то момент школьник неудачно перевернулся: на его шее затянулась веревочная лестница. Он успел только позвать маму, чтобы помогла освободиться, и прыгнул.

Женщина не успела помочь сыну. Ей оставалось только вызвать скорую помощь и криминалистов. По словам руководителя городского отдела образования Николая Онсовича, в произошедшем не было даже намека на суицид: "трагическая случайность". Это подтвердили и специалисты.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×