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В ДТП под Арамилем пострадали 3 человекаСегодня в 10:28

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Столкнулись две легковушки.

Утром 27 октября на Арамильском тракте лоб в лоб столкнулись Geely и ВАЗ-2104. "Четверка" получила сильные повреждения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, виновником аварии стал водитель отечественной легковушки. Он не справился с управлением на скользкой дороге, и машину занесло на встречную полосу.

Водителя ВАЗа и двух его пассажиров госпитализировали. Водитель иномарки не пострадал.

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