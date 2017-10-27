Столкнулись две легковушки.

Утром 27 октября на Арамильском тракте лоб в лоб столкнулись Geely и ВАЗ-2104. "Четверка" получила сильные повреждения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, виновником аварии стал водитель отечественной легковушки. Он не справился с управлением на скользкой дороге, и машину занесло на встречную полосу.

Водителя ВАЗа и двух его пассажиров госпитализировали. Водитель иномарки не пострадал.