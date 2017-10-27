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В Ивделе ВАЗ залетел под поездСегодня в 11:35

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Двое пострадавших.

Утром 27 октября в Ивделе на железнодорожном переезде на улице Крупской столкнулись товарный поезд и ВАЗ-2111.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, за рулем легковушки находилась 39-летняя женщина. Она выехала на переезд на красный сигнал светофора. Автоледи и ее пассажирку госпитализировали с серьезными травмами. ВАЗ восстановлению не подлежит.

По словам машиниста локомотива, ВАЗ остановился перед знаком "Стоп". Однако в непосредственной близости от поезда легковушка неожиданно поехала. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

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