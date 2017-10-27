×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ямальцы утопили теплоход при попытке угнать баржуСегодня в 13:17

  • Текст

На которую был наложен арест.

В Тарко-Сале при попытке кражи баржи был утоплен теплоход.

Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Пуровского района, 24 октября 2017 года неизвестные прибыли к месту, где на хранении находились арестованные баржи наплавного моста ООО "Корпорация Роснефтегаз". Они представились журналистами различных телеканалов и представителями компании, а потом заявили о намерении забрать баржи. Казаки, отвечающие за сохранность имущества, отказали им.

Тогда прибывшие с помощью теплохода отбуксировали одну из барж в неизвестном направлении. Казаки заявили о случившемся в полицию. Ночью попытки хищения барж продолжились, однако успехом не увенчались - теплоход затонул во время маневрирования. Собственник заявил об этом в полицию.

Как выяснилось, недавно с барж был снят арест, а собственник хотел забрать их, не дожидаясь вступления в силу решения суда.

Следует также отметить, что демонтаж наплавного моста через реку Пур, незаконно возведенного ООО "Корпорация Роснефтегаз", был произведен представителями окружного управления службы судебных приставов еще в августе. Переправа почти 10 лет функционировала без разрешительных документов, около 5 лет находилась в непригодном для эксплуатации состоянии и представляла угрозу для жизни.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×