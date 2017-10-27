Ямальцы утопили теплоход при попытке угнать баржуСегодня в 13:17
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На которую был наложен арест.
В Тарко-Сале при попытке кражи баржи был утоплен теплоход.
Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Пуровского района, 24 октября 2017 года неизвестные прибыли к месту, где на хранении находились арестованные баржи наплавного моста ООО "Корпорация Роснефтегаз". Они представились журналистами различных телеканалов и представителями компании, а потом заявили о намерении забрать баржи. Казаки, отвечающие за сохранность имущества, отказали им.
Тогда прибывшие с помощью теплохода отбуксировали одну из барж в неизвестном направлении. Казаки заявили о случившемся в полицию. Ночью попытки хищения барж продолжились, однако успехом не увенчались - теплоход затонул во время маневрирования. Собственник заявил об этом в полицию.
Как выяснилось, недавно с барж был снят арест, а собственник хотел забрать их, не дожидаясь вступления в силу решения суда.
Следует также отметить, что демонтаж наплавного моста через реку Пур, незаконно возведенного ООО "Корпорация Роснефтегаз", был произведен представителями окружного управления службы судебных приставов еще в августе. Переправа почти 10 лет функционировала без разрешительных документов, около 5 лет находилась в непригодном для эксплуатации состоянии и представляла угрозу для жизни.
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