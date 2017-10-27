Девушка сутки находилась в коме.

В больнице Шанхая умерла 14-летняя модель из Перми. Об этом в соцсетях сообщила директор модельного агентства "Грейт Модел" Эльвира Зайцева.

Девушке стало плохо вечером 25 октября после фотосессии. У нее поднялась температура под 40 градусов, ее увезли в больницу. Вскоре пермячка впала в кому и спустя сутки скончалась. Предварительный диагноз – менингит, передает "Уралинформбюро".

В соцсетях уже провели кампанию по сбору средств для матери девушки на поездку в Китай.