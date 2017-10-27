Двое пострадавших.

Вечером 26 октября в Челябинске на Копейском шоссе произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал 22-летний водитель Nissan Skyline. Он не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в маршрутку Fiat. От удара легковушка отлетела на Skoda Fabia, а маршрутка столкнулась с Kia.

Пострадали две пассажирки маршрутки. Характер травм не уточняется.